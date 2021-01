Luis Fernando Muriel, elegido el mejor jugador de Atalanta en diciembre

Luis Fernando Muriel, uno de los delanteros de mayor impacto en la actualidad en el fútbol mundial, ha sido destacado como el mejor jugador del Atalanta durante el mes de diciembre. El colombiano brilló en su equipo pese a ser un habitual suplente.

Muriel, quien suma 13 anotaciones en la presente temporada con el club de Bérgamo y quien acumula seis partidos consecutivos marcando, concedió una entrevista en el portal web del conjunto italiano, donde se refirió a este reconocimiento.

"Ha sido un mes muy bueno. Ha sido un mes muy importante por lo que he hecho y seguramente haber marcado ese gol por Champions frente al Ajax nos ha dado la tranquilidad de haber conseguido la clasificación a los octavos. Fue algo único que quedará siempre en mi memoria. Recordaré este como un mes muy importante y lindo en mi vida", expresó el atacante.

Respecto a su anotación a la Roma el pasado 20 de diciembre, el jugador cmomentó: "Ese gol a la Roma me ha dado muchos reconocimientos, no solo en Italia, sino en todo el mundo. He recibido muchos mensajes de aficionados de otros equipos en los que me han felicitado. Les he recordado a Ronaldo y para mí eso es motivo de mucho orgullo".

De las 13 anotaciones del colombiano en la presente temporada, cuatro de ellas las marcó durante el mes de diciembre, destancando en la Serie A y en la Liga de Campeones.