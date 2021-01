Estos son los tres partidos con VAR en la primera fecha de Liga Colombiana

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los partidos que contarán con asistencia del videoarbitraje en la primera fecha del fútbol colombiano en el 2021. Uno de los cambios con relación al 2020 es que no serán dos encuentros por fecha sino tres.

El único partido que tendrá VAR en este fin de semana será el que disputen Deportivo Pasto Vs La Equidad en el estadio departamental Libertad. Los otros dos serán el partido del martes 19 de enero entre Atlético Bucaramanga Vs Boyacá Chicó en el estadio Alfonso López y el del miércoles 20 de enero entre Alianza Petrolera Vs Deportivo Pereira.

Resalta que ninguno de los equipos grandes de Colombia tendrán VAR en esta primera fecha. Previo al arranque de la Liga, Dimayor intentó negociar la suspensión del videoarbitraje para capacitar de mejor manera a los árbitros y reducir costos en medio de la pandemia.