Las 5 predicciones de Los Simpson que podrían hacerse realidad en 2021

Los fanáticos de Los Simpson están seguros en más de una ocasión se han adelantado a los hechos más importantes del mundo. Frente al tema, el medio Bigmingham Live analizó qué profecías de los guionistas podrían hacerse realidad en el 2021:

En un capítulo del 2000, Los Simpson predijeron la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EEUU, y en el lejano 1993 la serie mostró un virus, originado en un país asiático, que se propagaba rápidamente por Springfield. Los fans relacionaron ese episodio con la pandemia de COVID-19.

La cúpula de Springfield

En la película de Los Simpson, se puso una cúpula alrededor de Springfield para proteger de la contaminación tanto a la ciudad como a sus habitantes.

Robots contra humanos

En la sexta temporada, los robots del parque de atracciones La Tierra de Tomy y Daly fallan y tratan de matar a los invitados.

Traductor de bebés

El hermano de Homero, Herb, diseña un traductor de bebés en la tercera temporada de Los Simpson.

Campaña de la Marina de EE.UU

En la temporada 12, una banda de chicos de Springfield de nombre New Kids on The Bleech graba mensajes subliminales destinados a reclutar a gente par la Marina de Estados Unidos.

Ivanka Trump se convierte en presidenta

Aunque no es una predicción para el 2021, el diario también la incluye en su lista.

En un episodio de 2016, Los Simpson mostraron la campaña presidencial de Ivanka para las elecciones de 2028.