Santiago Arias: “Estoy contento con mi recuperación, ya quiero volver"

En entrevista con la página oficial del Bayer Leverkusen, el colombiano Santiago Arias se refirió a su proceso de recuperación después de tres meses de haber sufrido la dura lesión en el partido de la Selección Colombia frente a Venezuela, en el primer juego de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El octubre pasado, el defensa sufrió una lesión en la articulación del tobillo izquierdo y terminó con el peroné roto, lo que desencadenó en una cirugía y posterior recuperación que llevará al menos seis meses fuera de la cancha.

El colombiano apenas había fichado con el Leverkusen y alcanzó a jugar solamente un partido, de titular, contra VfB Stuttgart en el 1-1 final.

A propósito de su cumpleaños número 29, el equipo alemán publicó una entrevista con el colombiano, en la que le entregó un parte de tranquilidad a sus seguidores, gracias a la recuperación positiva que ha tenido en los primeros tres meses.

“Los tres meses sin fútbol me parecieron muy largos. Sufrí una lesión que no le desearías a nadie. Pero estas cosas pasan en el fútbol. Lo importante es sacar lo positivo de cada situación. He tenido mucho apoyo, de mi familia, de la gente de Colombia y de los responsables de Leverkusen y del Atlético Madrid. Eso me ayuda mucho en mi camino de regreso”, comentó el jugador.

“Estoy muy satisfecho con la recuperación hasta ahora. Estamos justo a tiempo. Ahora estoy en el punto en que todo el peso vuelve a la pierna herida. Definitivamente me siento mucho mejor y no puedo esperar a volver a la cancha y jugar el deporte que tanto amo”, añadió.

Actualmente, el colombiano se encuentra en Madrid en su proceso de recuperación, pero destacó que su ilusión es regresar a Leverkusen lo más pronto posible.

“De momento todavía tengo que esperar a que me quiten dos tornillos. Podría ser el caso este fin de semana. Después de eso tengo que tomarme otra semana de descanso antes de poder viajar a Leverkusen para reincorporarme al equipo”, contó.