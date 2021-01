Por una remontada histórica: River busca un milagro en la Libertadores

River Plate visita este martes a Palmeiras en Brasil, con la ilusión de lograr una gesta que parece imposible: marcar tres goles para empatar la serie de semifinales de la Copa Libertadores y llevarla, por lo menos, a los cobros desde el punto penal.

El equipo de Marcelo Gallardo cayó en su casa con un 0-3 que parece dejar a un paso de la final al Palmeiras, pero fue el mismo 'Muñeco' el que destacó en rueda de prensa previa al partido, que no hay que dar por eliminado a River Plate.

"Son muchos partidos los que venimos jugando y en muy poco tiempo. Si bien uno no puede hacer un balance general de dos partidos porque fueron estos los que nos llevan a la situación de apremio en instancias decisivas. No podemos obviar todo lo que venimos haciendo en este año atípico. Queda todo reducido a una situación puntual de dos partidos", explicó Gallardo.

El técnico del cuadro 'Millonario' se refiere, en primer lugar, al partido contra Palmeiras, y luego al de Independiente, ambas derrotas que le costaron una lluvia de críticas al entrenador más ganador de la historia de River.

Para Gallardo, las críticas han sido injustas, pues la serie aún no está definida, además, defendió a sus jugadores, y recalcó que no son un desastre, como se ha intentado mostrar en los últimos días.

"Parecería que ahora somos un desastre y no lo somos. Somos un equipo que cometió errores en estos dos partidos que jugamos y nos toca atravesar esta situación. El tema es no confundirse ni entrar en una desesperación que te haga pensar que sos un mal equipo, un equipo que se le apagaron las luces, que da facilidades (...) Todas esas cosas que se dicen en contra nuestra de manera negativa. Me tengo que sentar con mi equipo de trabajo y con mis jugadores y decirles que somos otra cosa totalmente distinta", señaló.

Ahora, la tarea de Gallardo y River es, ante todo pronóstico, golear a Palmeiras en su casa, para buscar por segundo año consecutivo llegar a la final de la Copa que todos quieren tener en su palmarés y en la que, además, el 'Millonario' podría volver a disputar contra su eterno rival, Boca, que también está a un paso de clasificar a la última instancia.