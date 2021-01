“Dije que mi proyecto es a cinco años, que no me vayan a sacar al primero"

El técnico de Independiente Medellín, Hernán Darío Gómez, habló con El VBar Caracol sobre su llegada al ‘Poderoso’ y aseguró que su idea está planteada para los próximos cinco años, aunque firmó contrato por apenas dos.

"Tenemos buenos jugadores, más que equipo, en 13 días nadie crea un equipo, sería Superman, pero estoy contento porque nos reunimos y vamos a coger lo que necesitamos para lo que pretendemos", aseguró.

"Yo me caracterizo mucho por el orden, para mí esa palabra es sinónimo de triunfo. Una buena repartición de ataque defensa, que donde caiga el balón haya un buen jugador de fútbol (...) James Sánchez me tiene impresionado, él va a dar la idea, el fútbol va ser alrededor de él, tiene experiencia, tiene mucho fútbol", añadió.

Además, destacó que a su lado se encuentra un cuerpo técnico con cualidades de juventud y experiencia.

"En este momento tengo a Óscar Pérez y a Daniel, mi hijo, que estudió en Barcelona, es un muy buen cuerpo técnico. La nómina que hicimos ojalá les vaya tan bien como en otras plazas, ojalá no nos hayamos equivocado. Son jugadores que no son improvisados, les vamos a sacar el mayor provecho", dijo.

Por otro lado, sobre su llegada, contó que fue claro con el presidente del DIM en que tenía planteado un proyecto de cinco años.

"Le dije a don Raúl: ‘te voy a hacer un proyecto de cinco años y te firmo por dos, pero no me vas a sacar al primero, que esto se demora, va a tambalear’. Cuando le dije a Raúl lo de no sacarme al año se rió, pero en serio, los jugadores están aprendiendo un proceso, un estilo, no lo conocen", comentó.