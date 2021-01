Sin pistas de soldado que habría desertado de un batallón del Ejército

El Comando de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional indicó en un comunicado que continúa la búsqueda del soldado Wilder Ramírez López, que prestaba servicio militar en el Batallón de Ingenieros en Pasto, Nariño.

Según indicó, el joven se habría evadido de las instalaciones del Batallón de Instrucción de Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 23, en Pasto, Nariño. “De forma inmediata se inició su búsqueda con patrullajes perimétricos y se iniciaron las diligencias para establecer comunicación con la familia, sin que inicialmente fuera posible”, dijo.

La mamá del joven, Beatriz López, manifestó su preocupación por que no tiene rastro de su hijo desde el pasado 30 de diciembre. En videos que publicó la mujer en redes sociales, dijo que el comandante de ese batallón le indicó que su hijo era un desertor.

“Me respondió de una manera grosera. No me dejó ni terminar de hablar. Me dijo que lo estaban buscando para judicializarlo por ser un desertor. Tengo muchas dudas, no me han dado mucha información”, dijo Beatriz López en medio de lágrimas.

Por otro lado, manifestó que la pareja sentimental del soldado le habría hecho un giro de 200 mil pesos y desde ese entonces no tiene pistas de su hijo. “Llamamos el 31 de diciembre y uno de sus compañeros nos dijo que no estaba, que se había ido para la casa”, indicó.

El comando de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional indicó que la búsqueda se mantiene con el Gaula Militar de Nariño, e indicó que a estas actividades se integró la familia desde el pasado 3 de enero.