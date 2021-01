Hijo de Gustavo Petro: No voy a vivir como una personal normal en Colombia

Luego del asilo otorgado el pasado 4 de enero por el gobierno de Canadá al hijo del senador Gustavo Petro, Andrés Gustavo Petro habló con Caracol Radio y afirmó que los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, son las amenazas que persisten contra su familia.

Aseguró que no concibe una vida como perseguido en Colombia: “No es solo que me vayan a matar, es que yo en Colombia voy hacer un perseguido, no voy a poder vivir como una personas normal”.

“Me toca estar con escoltas, lo que yo realmente no logro comprender, yo no he hecho nada en el país”, precisó Andrés Gustavo.

En cuanto a las amenazas, indicó que las mismas llegan en forma de panfletos y en llamadas. “Usualamente dicen que son las Águilas Negras, pero realmente ¿quiénes son las Águilas Negras? Un grupo de extrema derecha que en mi opinión es un grupo que tiene mucho que ver con el Estado”, sostuvo.

En ese sentido, Andrés Gustavo Petro afirmó que el miedo y el vivir con esas amenazas fueron las principales razones del asilo y que en todo los tramites recibió el apoyo de su papá.

“La verdad es que él siempre ha respetado la libertad de sus hijos, él me apoyó en la solicitud de asilo y me envió todos los documentos necesarios sin poner un pero”, aifrmó.

De igual forma al referirse a su padre, dijo admirar profundamente el trabajo que él realiza. “Yo a mi papá lo admiro muchísimo, él ha logrado en Colombia lo que casi nadie ha podido lograr, obviamente a él le frustrará la idea que no ha podido ser presidente de Colombia, porque su sueño es que el país cambie, pero yo ya siento que él ha logrado bastante”.