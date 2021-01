Ingrit Valencia, con la ilusión puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio

En conversación con Caracol Radio, la boxeadora Ingrit Valencia, que se hizo con la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, habló de su ilusión por llegar en la mejor forma a Tokio 2021.

“Estoy preparada para lo que se viene. El 2020 ya quedó atrás, nos reinventamos para vivir con la pandemia, ahora es un nuevo año, de JJOO, esperamos que las cosas salgan muy bien, que lleguemos en este 2021 a los Juegos”, destacó.

Lea también:

Además, resaltó que si bien el año 2020 fue difícil por el parón deportivo a causa de la pandemia de coronavirus, nunca dejó de entrenar con la ilusión de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, que justamente no se pudieron celebrar en el atípico 2020.

“Para todos ha sido un año bastante fuerte difícil por la pandemia, pero la enseñanza que me deja es vivir el momento, no dejar las cosas para el otro año. Vivamos el momento y disfrutemos de lo que Dios nos permite vivir, hoy estamos aquí y no se sabe si mañana no”, dijo.

“Es un reto todo lo que debo enfrentar, un año de para, sin competencia, pero todos estamos en las mismas condiciones. No hay nada imposible, las cosas hay que trabajarlas”, agregó.

Le puede interesar:

Para Ingrit, lo más difícil de este año en materia deportiva fue tener que asumir entrenamientos sin rivales, algo que es más complicado teniendo en cuenta que en su deporte el objetivo es, precisamente, derrotar mano a mano a quien tiene enfrente.

“No es igual levantar pesas en la casa al boxeo, este deporte no permite el contacto en este momento, entonces es difícil, pero yo estoy en las mismas condiciones que mis rivales. No me preocupa, sé que voy a llegar bien, llevo cuatro años pensando en Tokio”, destacó.