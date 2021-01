Pipe Bueno compartió fotos con sobrepeso y dejó una reflexión /

El cantante Pipe Bueno ha logrado posicionarse con su música en el género popular, además, se ha caracterizado por ser tema de conversación en redes sociales gracias a su actractivo físico y su sencillez.

Recientemente publicó una fotografía que sorprendió a todos sus seguidores y con la que quiso dejar una reflexión sobre la realidad de muchos colombianos y el COVID-19.

El artista confesó que estuvo contagiado del virus sumado al proceso del embarazo con su pareja la influenciadora Luisa Fernanda W y otros factores lo hicieron sentir como si estuviera de vacaciones llevándolo a subir de peso.

“En el 2020 con la noticia de que llegaba Máximo inevitablemente me llene de una sensación de felicidad constante y de relajo que me hacía sentir en vacaciones, pues como efecto de eso me dedique a seguir esos antojos que paralelamente le daban a mi pareja. A esto súmenle que llego la pandemia para encerrarnos indefinidamente y como resultado incrementó lo que ya venía pasando, llevándome a pesar 80 kilos, un peso al que nunca antes había llegado”, escribió acompañando la publicación.

El cantante confesó que salió victorioso del COVID y que la llegada de su hijo lo hizo comprender el ejemplo que realmente quería darle, por lo que empezó con rutinas de ejercicio y desde entonces bajó 11 kilos.