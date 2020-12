Especial: Eventos del 2020 aplazados para el 2021 por la pandemia

La pandemia del COVID-19 representó una parálisis generalizada en las actividades económicas y sociales de la humanidad en este año que termina. El 2020 representa el año en el que se paralizó el mundo. La expectativa está puesta entonces en el 2021, el año de la reactivación.

En medio de este panorama decenas de eventos, congresos, conciertos, competiciones, entre otros, se aplazaron para este 2021 que llega. A continuación relacionamos algunos de los más significativos.

DEPORTES:

Juegos Olímpicos

La máxima competencia del deporte en la actualidad, los Juegos Olímpicos, el evento más significativo y que cada cuatro años reúne deportistas de todo el mundo para competir en sus diferentes disciplinas individuales y grupales se aplazó en la versión prevista para el 2020 que estaba planeada para desarrollarse entre el 24 de julio al 9 de agosto. Ahora se realizará entre el 23 de julio y el 8 de agosto del 2021 en Tokio, Japón.

Juegos Paralímpicos

La competencia olímpica equivalente a atletas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales estaba prevista para iniciar el 25 de agosto al 6 de septiembre. Ahora se desarrollará entre el 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021 en Tokio, Japón.

Copa América

El principal torneo internacional de fútbol masculino en Latinoamérica en su edición 47 que inicialmente se desarrollaría entre el 13 de junio al 13 de julio, se reprogramó del 11 de junio al 10 de julio de 2021 en una sede compartida entre Colombia y Argentina.

Eurocopa

El campeonato europeo de la UEFA, el equivalente europeo de la Copa América y que se realiza cada 4 años, en su decimosexta edición se celebrará entre el 11 de junio al 11 de julio de 2021. Originalmente el torneo se iba a realizar entre el 12 de junio y el 12 de julio.

Wimbledon

Uno de los torneos más importantes de tenis y de los más esperados de la gira ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) se llevará a cabo entre el 28 de junio y el 11 de julio del 2021. La edición 114 de la competencia será en Londres, Inglaterra.

Campeonato Mundial de Patinaje de Carreras y Campeonato Mundial de Hockey

Colombia seguirá siendo la sede de ambos campeonatos organizados por la Federación Internacional de Patinaje. El Campeonato Mundial de Hockey será entre el 23 de agosto y el 4 de septiembre en Cartagena de Indias y el Mundial Patinaje de Carreras será entre el 4 y el 11 de septiembre en La Heroíca y Arjona.

Copa Mundo de Tiro con Arco

La Federación Internacional de Tiro con Arco había definido a Guatemala como sede de la primera etapa de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2020 que se iba a desarrollar entre el 20 al 26 de abril. Luego de Guatemala, China sería sede de la segunda etapa (del 4 al 10 de mayo), la tercera sería en Alemania (21 al 28 de junio) y la fase final sería en Japón (entre el 26 y27 de septiembre), sin embargo, al momento no se ha confirmado si en 2021 las sedes serán las mismas o cual será el nuevo cronograma.

Campeonato Mundial de BMX

Luego de la convocatoria inicial para el Campeonato Mundial de BMX que se desarrollaría entre el 26 y el 31 de mayo en Houston, Estados Unidos, la Unión Ciclística Internacional (UCI) decidió aplazar la competencia de forma indefinida. Luego de cancelarse la edición 2020, la UCI aun no confirma si el evento se realizará en 2021.

ARTE Y ENTRETENIMIENTO

Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar

El concurso musical más reconocido de América Latina y que se realiza anualmente en febrero en Valparaíso, Chile, fue cancelado por primera vez en su historia, “ante la preocupación de todos los actores por cuidar la salud y el bienestar de las personas”, según señalaron sus organizadores. La versión número 62 del evento en el que han participado grandes artistas como Luis Miguel, Elton John y The Police se llevará a cabo en el 2022.

Lollapalooza

El festival estadounidense de rock alternativo que se iba a realizar en Argentina entre el 27 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro fue reprogramado para los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2021.

Coachella

El festival más famoso de Estados Unidos que se lleva a cabo en el Empire Polo Club en Indio, California, volverá a celebrarse del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril del 2021. La historia de Coachella cuenta con actuaciones legendarias de estrellas como Beyoncé, Daft Punk, Prince, Radiohead y Bob Dylan a lo largo de sus dos décadas de vida.

Festival de Cannes

En marzo de ese año la reconocida organización francesa anunció que por la coyuntura sanitaria su edición número 73 prevista para mayo no podría realizarse. El certamen que reúne lo mejor del cine se celebrará del 11 al 22 de mayo del 2021. La fecha límite de presentación de candidaturas es el 15 de febrero para las películas de escuela, el 1 de marzo para los cortometrajes y el 5 del mismo mes para los largometrajes.

Glastonbury

Uno de los festivales más famosos del mundo que cada año acoge desde rock y pop hasta minimal house y techno pasando por drum and bass, se aplazó y se realizará en próximo año en Worthy Farm, Pilton, Reino Unido del 23 al 27 de junio.

MET Gala

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York anunció que para el 2021 la cita más importante de la moda ya no tendrá la temática ‘About Time: Fashion and Duration', sino tratará sobre la exhibición del Costume Institute del próximo año. El evento, no se adelantó este 2020 y se realizará el primer lunes de mayo del 2021.

Rock in Rio

La nueva fecha para este evento originario de Brasil que incluye conciertos de rock y pop será del viernes 23 de septiembre al domingo 3 de octubre del 2021. Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth y Sepultura son algunos de los artistas invitados que no se escuchar.

Festival de Venecia

Se trata de un carnaval en el que la gente hace desfiles organizados o improvisados utilizando trajes del siglo XVII y máscaras. En febrero de este año el Gobierno de Italia anunció la suspensión del festival que ya llevaba una semana de haber iniciado, esto frente al aumento de los contagios del coronavirus. Sin embargo, en octubre se confirmó que este evento, famoso en todo el mundo por su elegancia y su antigüedad, se realizará entre el sábado 30 de enero y el martes 16 de febrero.

Salón del Automóvil de Ginebra

Este evento se encuentra entre las cinco principales muestras automovilísticas más importantes del mundo, y anunció que abriría sus puertas del 4 al 14 de marzo de 2021; sin embargo, su organizador, la Fundación Salon International de l'Automobile, aún considera mantenerlo cancelado frente al incremento del número de casos.

Festival de Edimburgo

Agrupa distintos festivales (jazz, comedia, arte, cuenteros) que se realizan durante todo el verano, especialmente en el mes de agosto. El primer Festival Internacional de Edimburgo es el más importante de todos, se lleva celebrando desde el año 1947. Parte del evento se logrará realizar en este 2020, los organizadores anunciaron que desde el 30 de diciembre de este año se reanudarán todos sus festivales, y en un cronograma que se extenderá hasta el 30 de octubre de 2021.

Inauguración del Gran Museo de arqueología

El evento estaba previsto para la segunda mitad del 2020. Se trata del museo más grande de arqueología del mundo y está ubicado cerca a las pirámides de Guiza, con un espacio de 480.000 metros cuadrados que albergará más de 100.000 piezas de egiptología. Aún no está definida la fecha exacta de su inauguración.

FOROS Y CONGRESOS

Asamblea del BID en Barranquilla

La Asamblea de Mandatarios del Grupo BID es la instancia de autoridad y decisión de los organismos multilaterales (BID, BID Invest y BID Lab), cuyos accionistas son 48 países de América Latina, Europa y Asia. Cada año la Asamblea se reúne en uno de los países miembros para analizar la situación financiera, retos y desafíos de las entidades. Para el 2020 Colombia, Barranquilla, sería la sede de la edición 61 de la gran cumbre, del 18 al 22 de marzo. El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, ratificó a la capital del Atlántico como sede de la Asamblea para marzo del 2021.

Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial de Davos tendrá como objetivo discutir los desafíos de la reactivación económica tras el impacto provocado por el COVID-19. Se celebrará físicamente en Singapur del 13 al 16 de mayo del 2021, y no en enero como es costumbre cada año. Es la segunda vez en su historia que se llevará a cabo fuera de Suiza.

ITB Berlín

Es la feria líder de la industria turística mundial. Tiene lugar todos los años en marzo en el recinto ferial de Berlín y para esta edición tenían previsto acudir más de 10,000 expositores procedentes de 180 países. La edición 2020 se canceló y anunciaron los organizadores que para el 2021 será virtual, entre el 9 y 12 de marzo. Esta versión tendrá una programación de paneles de discusión y conferencias de alto nivel transmitidos en directo, enfocados en la reactivación delicada de este sector por la pandemia.

Iberia Investment Day 2020

Un evento anual para inversores de la firma de inversión 'BlackRock', que decidió posponer su evento de este año, programado para el 3 de marzo, hasta un nuevo aviso. El evento contaba en su agenda con diversos directivos de BlackRock como el 'country head' de España, Portugal y Andorra, Aitor Jauregui; el responsable de iShares y Wealth Sales, Iván Pascual; y la responsable para Europa, Oriente Medio y África, Rachel Lord; entre otros.

World ATM Congress

La World ATM Congress es la mayor feria internacional sobre la gestión del tráfico aéreo (ATM) internacional más grande del mundo, que atrae más de 9.000 inscritos al año. Los organizadores del certamen, que iba a tener lugar en Madrid del 10 al 12 de marzo, decidieron cancelar el evento por la delicada situación de pandemia en ese momento, y los eventos principales se realizarán en la versión del 2021, del 9 al 11 de ese marzo, nuevamente.

Cumbre Global de Turismo

La Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), representa al sector privado mundial y se adelantará con el objetivo de ayudar a la recuperación y restaurar millones de empleos en todo el mundo. Después de cancelarse en abril del 2020, se decidió que se llevará a cabo en un formato semipresencial, del 23 al 25 de marzo de 2021 en el Centro de Convenciones Moon Palace, en Cancún, México.

Mobile World Congress

El Mobile World Congress es la feria tecnológica más importante del mundo, que debía celebrarse entre el 24 y el 27 de febrero del 2020. Por la contingencia de la pandemia sus organizadores, la asociación de operadores GSMA, decidieron cancelar el evento tras la deserción de grandes empresas como Vodafone, Deutsche Telekom, Intel o Facebook. La edición del 2021, prevista inicialmente para entre el 1 y el 4 de marzo, se aplazó oficialmente para el 28 de junio al 1 de julio, con el fin de asegurar la mayor presencia posible de las compañías tecnológicas.