Nueva estafa alerta a WhatsApp este 2021

WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial en temas de comunicación. Precisamente, una de las problemáticas más fuertes dentro de su interfaz es la constante circulación de desinformación mediante cadenas que se propagan rápidamente de chat en chat.

Justamente, ahora se alertó sobre una nueva campaña maliciosa que está tomándose la aplicación. La estrategia de estos ciberdelincuentes está enfocada en engañar a los usuarios afirmando que sus datos fueron robados.

Entre los mensajes que envían los delincuentes escriben mensajes tipo: "Hackeo: WhatsApp 97%, Galeria 96%, Documentos 99%, etc" y posteriormente, invitan a las víctimas a realizar una transacción para evitar la fuga de información.

Recuerde, no responda mensajes de personas que no conoce. Tenga presente que no todo lo que llega a su celular es verdadero. Si usted no tiene educación digital puede ser una potencial víctima de estafas y extorsiones digitales.