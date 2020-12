El 'Pibe': "Los árbitros ya no sirven para nada, es el VAR el que pita"

Carlos Alberto 'El Pibe' Valderrama, exjugador y referente histórico del Junior, criticó fuertemente al VAR y el arbitraje tras la eliminación del cuadro barranquillero en las semifinales del fútbol colombiano a manos del América de Cali. En su canal de YouTube, Valderrama hizo un análisis del compromiso.

Sobre el segundo gol anulado al Junior, por un fuera de lugar de Miguel Ángel Borja antes de la definición de Gabriel Fuentes, el 'Pibe' comentó: "Que off side porque la brisa me dio en el cabello a mí, lo anula que porque el pelo mío pasó la línea. No entiendo esa vaína, la madre si no".

Entrentanto, de la mano de Edwin Velasco no sancionada como penal para el equipo de casa, comentó: "El balón le pega en la mano a Velasco, con la mano abierta, igualita a la de Didier Moreno, y el árbitro dijo que no, que eso no es penalti. Y el VAR no dijo nada, es lo que yo no entiendo".

Y agregó: "Yo pensé que el VAR venía ayudar a los árbitros, al contrario, ya los árbitros no pitan, no hacen nada, porque entran a la cancha y no toman decisiones. Y no solo en Colombia, en el mundo. Entonces ese VAR no sirve para nada, o que quiten a los árbitros porque son unos payasos... ahora los árbitros no sirven para nada porque no toman una determinación".

"Estamos en fútbol sin público, porque si vamos al estadio nos enfermamos, estamos en fútbol sin árbitros, porque ahora es el VAR el que pita esta vaina, entones se acabó el fútbol", concluyó al respecto.