‘Cariaco’ González: “No sirve para una mier... ese VAR”

Luego de la eliminación del Junior en las semifinales de la Liga, a manos del América de Cali, Luis ‘Cariaco’ González estalló contra el uso que se le dio al VAR en el partido.

A través de redes sociales, el jugador venezolano criticó fuertemente al VAR durante el partido contra América, por las jugadas en las que le anularon dos goles al Junior.

No fue una buena noche para el Junior, inició marcando gol al minuto 51 gracias a Miguel Ángel Borja, pero la jugada fue anulada tras revisión del VAR. Misma situación se vivió al minuto 55, cuando Gabriel Fuentes anotó el descuento para el ‘Tiburón’, pero por fuera de lugar también fue anulado.

Además, al minuto 62 ocurrió otra jugada que causó polémica, tras la mano en el área de un jugador americano. No obstante, el movimiento se produjo tras el cabezazo de otro futbolista del América, por lo que no se cobró penal a favor del Junior.

En su Instagram, el ‘Cariaco’ se mostró muy molesto por las jugadas y posterior eliminación de la Liga.

“Puto VAR de mierda. No sirve para una mierda ese VAR, no sirve. Gracias VAR hpt”, fueron las palabras del jugador del Junior, que no estuvo en la semifinal contra el América.