Paralizado el turismo en Machu Picchu por huelgas y protestas

El acceso a las ruinas incas de Machu Picchu permanece cerrado por la huelga indefinida de los pobladores de esta localidad del sur de Perú, que exigen a las empresas ferroviarias incrementar la frecuencia de sus servicios para turistas locales, así como bajar los precios de los tiquetes.

“Nosotros estamos pidiendo que para el peruano haya tres frecuencias, aproximadamente 900 asientos por día, sin costo excesivo. Este distrito vive del turismo. Estamos hartos del maltrato al peruano”, dijo uno de los líderes de las manifestaciones.

Las protestas pacíficas comenzaron el viernes pasado cuando se bloquearon las principales vías de acceso al templo de Machu Picchu, una de estas la llamada ruta hidroeléctrica.

Hasta el momento, las empresas operadoras Incarail y PeruRail no aceptan habilitar frecuencias exclusivas para turistas nacionales y tampoco bajar sus tarifas, mientras que los pobladores no piensan retirarse de las vías férreas.

Se espera una mesa de diálogo entre las partes con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para llegar a un acuerdo, aunque las comunidades también critican la postura del Gobierno Nacional en permitir concesiones a estas empresas y dejar a un lado las peticiones de los habitantes de la zona.

“El Gobierno dice que no se responsabiliza de esta situación. Por eso nuestra protesta se radicalizó, pero de manera pacífica. Nos acusan de vándalos y no es así. Apóyemonos como comunidad andina, como pueblo peruano”, concluyó uno de los líderes de las manifestaciones.

Mientras está paralizado el turismo en esta emblemática zona sur del Perú, en pleno proceso de recuperación económica, los turistas extranjeros y nacionales pagan las consecuencias.

Caracol Radio habló con Paula Rodríguez, periodista y turista colombiana, quien ha seguido muy de cerca esta situación. Le tocó mochila al hombro y ascender al templo de Machu Picchu a pie, un trayecto de aproximadamente tres horas.

“Desde hace tres días están en protestas porque hay una disputa de precios. Las empresas están cobrando lo mismo para turistas nacionales y extranjeros. Ahora con esta huelga, sólo está permitido el acceso a pie”, explicó Paula.

A David, un español que viajó desde Barcelona, quien después de varias horas de viaje no lo dejaron ingresar. “No nos ayudan. Estamos intentando que nos dejen entrar, pero no ha sido posible”, dijo.