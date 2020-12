Jarlan Barrera generó polémica al burlarse por la eliminación del Junior

La eliminación del Junior a manos del América, en las semifinales del fútbol colombiano, dio para todo tipo de cosas; sin embargo, uno de los comentarios que generó más polémica fue el de Jarlan Barrera, exjugador del 'Tiburón' y hoy en Nacional, quien se burló por el tropiezo de su anterior equipo.

En su cuenta de Instagram el samario publicó un emoji suyo sonriendo tan pronto se terminó el juego ante el cuadro 'Escarlata', donde los vallecaucanos se impusieron 1-2.

Varios aficionados reclamaron a Barrera la burla ante su anterior equipo, a lo que este respondió: “Cuando me eliminaron, qué no me dijeron…Ahí sí risa”.

Jarlan Barrera estuvo durante seis años en el Junior, equipo con el que conquistó tres títulos. Algunos aficionados no perdonan al jugador haber llegado a Nacional; mientras que otros le recuerdan aún el penal errado en Brasil en 2018, el cual hubiera casi que significado el título de la Copa Sudamericana para el Junior.