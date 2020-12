En vestido corto: Luisa Fernanda W exhibió su figura tras 40 días del parto

Luisa Fernanda W completó 40 desde su parto, en el que nació Máximo, su hijo junto a Pipe Bueno, artista colombiano. La influencer se dejó ver en diferentes atuendos.

Con un video de varias poses y 'outfits', la creadora de contenido publicó imágenes de su figura tras 40 días del nacimiento de su primer y único hijo, hasta ahora.

En el video, Luisa Fernanda W también se dejó ver con vestidos cortos para exhibir su figura a sus casi 15 millones de seguidores en Instagram.

"Hoy terminan mis 40 días después del parto. Así que me estoy midiendo ropa que hace casi un año no podía comprar. Cuál de estos looks es tu favorito?", escribió en la publicación.