El sensual video de Greeicy Rendón bailando que preocupó a sus fans

Greeicy Rendón hace suspirar a sus fans con cualquier publicación en sus redes sociales. Esta vez, como es costumbre, la artista colombiana subió un sensual video bailando, pero dejó una reflexión que preocupó a sus fans.

La cantante y pareja de Mike Bahía mencionó que el video lo grabó hace varios días, pero que no se sentía bien emocionalmente para publicarlo. Con ayuda de una amiga de ella, decidió subirlo y dejar atrás ese mal sentimiento que tenía.

"Los que me CONOCEN saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. Este video fue hace casi...... un mes y medio creo. No me sentía muy bien y mi energía estaba extremadamente bajita pero Carolina Giraldo me obligo prácticamente a hacer este video jajajaja, me dijo: pero si te ves hermosa!!!! el lugar está precioso!!!! la luz... Baila que a la gente le gusta verte bailar!!!!!! Pero yo... Sentía todo lo contrario", dijo en su video.

Por otro lado, la artista colombiana contó en su reflexión que el amor propio es lo más importante y subió, con orgullo, el video bailando.

"NO COMPARTÍ el video porque como les dije antes por lo general prefiero no fingir y yo que me conozco taaaaanto vuelvo a ver este video y lo percibo... se que estaba fingiendo en ese momento; pero hoy lo comparto porque gracias a ver este video reconfirmo lo PODEROSA que es la mente y como aunque a veces es nuestra MEJOR ALIADA también puede convertirse en nuestra peor enemiga", finalizó.