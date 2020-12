Marcelo Gallardo responde a Edwin Cardona ante eventual final contra Boca

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, le respondió a Edwin Cardona luego de que el jugador colombiano planteara una eventual final de la Copa Libertadores ante el equipo de la 'banda cruzada'. El 'muñeco' dijo que es algo que genera morbo y que no le teme a este duelo.

"Hay mucho morbo, mucho en juego, no sé cuántos tienen esa cosa sincera. Se puede hablar, pero no sé cuántos quieren jugar ese partido otra vez. Nosotros apuntamos a la final, no sabemos si nos va a dar. No sé cuántos quieren una final de este tamaño nuevamente, a mí me encanta, no le escapo a eso".

Sin embargo, Gallardo prefirió ser cauto y pidió respeto por los otros equipos participantes del torneo, "Sería una falta de respeto creer que vamos a llegar a la final cuando todavía quedan rivales tan duros por sortear. Hablar hoy de eso me parece injusto con los otros. Si se da, bienvenida sea".

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras derrotar a Atlético Paranaense en los octavos de final. Su próximo rival será Nacional de Uruguay que le ganó a Independiente del Valle. Por su parte, Boca Juniors lidera la serie 1-0 ante Internacional de Porto Alegre de Brasil. La vuelta se jugará el 9 de diciembre.