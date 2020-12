Así se jugará la última fecha de la fase de grupos de la Liguilla

La Dimayor dio a conocer la programación de la última fecha de la fase de grupos de la Liguilla. Toda la jornada se llevará a cabo el miércoles y con todos los cinco juegos de manera simultánea.

Atlético Bucaramanga será el único equipo que descanse en la jornada que determinará las semifinales de la competencia.

Pereira lidera el Grupo A con 4 puntos, seguido de Medellín con 3 unidades, Águilas Doradas con 2 puntos y Envigado con un punto; Millonarios comanda el Grupo B con 6 puntos, seguido de Patriotas con 3 puntos, Once Caldas con 3 puntos y Chicó, ya eliminado, aún no suma puntos; mientras que Bucaramanga lidera el Grupo C con 4 puntos, Jaguares es segundo con un punto y Alianza Petrolera último sin puntos.

FECHA 3

GRUPO A

9 de diciembre

Envigado FC vs Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Águilas Doradas vs Independiente Medellín

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

GRUPO B

9 de diciembre

Once Caldas vs Patriotas Boyacá

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Palogrande

Millonarios FC vs Boyacá Chicó

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: El Campín

GRUPO C

9 de diciembre

Alianza Petrolera vs Jaguares FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata