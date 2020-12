Disney+, Zoom y Vimeo, entre las mejores aplicaciones del año en Play Store

La plataforma de 'streaming' Disney+, el servicio de videoconferencias Zoom y el 'software' de edición móvil Vimeo Create han sido seleccionadas entre las mejores aplicaciones de 2020 en Google Play, mientras se ha reconocido también a Geshin Impact como el mejor videojuego del año.

La plataforma de 'software' para Android ha publicado este martes su lista de 'Lo mejor de 2020', en la que recoge las mejores aplicaciones y videojuegos del año según la plataforma y según las valoraciones de los usuarios de Android.

Entre las aplicaciones mejor valoradas, Google Play ha seleccionado una lista en la que reconoce a las 33 mejores aplicaciones del año 2020.

Entre ellas se encuentran algunas conocidas como Microsoft Office (incluye Word, Excel y Power Point), el servicio de reuniones virtuales Zoom, la plataforma de 'streaming' Disney+ o la 'app' de edición de vídeo Vimeo Create -desarrollada por la plataforma homónima-.

Otras de las 'apps' del año son Capcut, un editor de vídeo desarrollado por Bytedance, la creadora de TikTok; la aplicación de sonido oficial Dolby On; Instories, un creador de Stories para Instagram; y Reface, para cambiar de cara.

Google ha reconocido también a otras aplicaciones como la de meditación Medito; ShareTheMeal, de donaciones de la ONU; el planificador Grid Diary; la 'app' de recetas de cocina Whisk; la de citas Paired; la aplicación de fitness Centr, by Chris Hemsworth; los 'softwares' para mejorar el sueño Loóna, Sleep Theory y Sleep stories for calm sleep - Meditate with Wysa; el editor de fotos Bazaart; el creador de invitaciones digitales Paperless Post Flyer Invitation Maker; o las clases de violín de Violin by Trala.

La lista de las mejores aplicaciones de 2020 en Google Play se completa con The Pattern, Calmaria, VITA, Explorest, Capuccino, Tayasui Sketches, Redbubble, Splash, Co-Star Personalized Astrology, Intellect, Timecap, Avocation y Jumprope.