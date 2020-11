Por mal filtro, Centro de Memoria no incluyó a más de 4 mil desaparecidos

Luego de la denuncia que hizo la Organización Desaparición Forzada, en la que indicaron que tanto la Fiscalía, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, disminuyeron las cifras de desaparición en nuestro país, con la justificación de que como no conocían la fecha exacta del hecho, no contaban, el Centro de Memoria, contestó a través de un comunicado.

En el dicen que no desconocen a las víctimas de desaparición forzada y frente a la disminución de las cifras dice lo siguiente:

“Para la elaboración de esta pieza con fecha de corte 20 de agosto de 2020, al realizar el filtro por fecha, no se incluyeron 4.262 víctimas que quedaron fuera del rango, de las cuales 4.128 no se tiene fecha de ocurrencia del evento (el equivalente al 5.1% del total de las víctimas de desaparición forzada), debido a que la fuente del hecho no suministra o desconoce la fecha de ocurrencia de los mismos”.

Pero el Centro Nacional de Memoria Histórica asegura que toda la información recopilada desde 1958 hasta 2018, contiene 80.472 víctimas de desaparición forzada.