Autoridades aplicarán drásticas sanciones a prestadores de servicio ilegal

El Gobierno ordenó a las autoridades locales imponer drásticas sanciones e incluso cancelar la matrícula de los vehículos particulares, que son utilizados para prestar el servicio público a través de plataformas.



El superTransporte, Camilo Pabón, afirmó que ante el riesgo que crea el transporte ilegal o informal, conmina a todas las autoridades incluyendo alcaldes, gobernadores secretarías y organismos de tránsito. Así como las entidades de transporte nacional para que cada uno aplique las sanciones que correspondan tanto por la infracción de Ley de Tránsito Terrestre como también por infracción de Transporte.



“En esa medida se podrá reprochar en función de Ley de Transporte, la realización de operaciones de transporte público sin habilitación, sin permisos de operación, por operar con vehículos que no estén homologados para transporte público o que no estén matriculados para ese mismo transporte público por operar sin los seguros exigidos para esa operación, por operar con conductores que no tengan ni licencia para servicio público, ni programas de medicina preventiva y capacitaciones exigidas por la ley, entre otras”, explicó el superintendente.

También manifestó que en esa medida las sanciones previstas en la Ley de Transporte pueden ascender a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada infracción.



Además de otras sanciones previstas en el Estatuto de Transporte están llamadas hacer aplicables a quien opere sin cumplir con los requisitos previstos en esta legislación.



Adicionalmente, la Superintendencia conminó a las autoridades para que actualicen para la vigencia del 2021, el plan de control a las leyes de tránsito y transporte, cada uno en su jurisdicción, y de esa forma la Superintendencia continuará acompañando a las diferentes autoridades, protegiendo la vida, integridad y la salud de los habitantes del territorio nacional.



Para que se cumplan con la actualización la Superintendencia de Transporte expidió la Circular Externa 015 del 20 de noviembre de 2020.