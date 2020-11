Congreso no avaló el voto remoto y abrió la puerta al electrónico mixto

Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes eliminaron del articulado del proyecto de reforma al código electoral, que se está discutiendo en primer debate, la modalidad de voto remoto o no presencial, luego de una amplia discusión en esa corporación.

"Se ratificó tres modalidades de voto. El voto manual, el voto electrónico mixto y el voto anticipado, no incorporó ni el voto electrónico remoto ni el voto anticipado electrónico o remoto por todas las alertas que pusieron los expertos nacionales e internacionales respecto a que el voto remoto, tanto electrónico como anticipado electrónico, presenta enormes vulnerabilidades y no ha sido adoptado en ningún país del mundo, salvo uno", explicó la representante Ángela María Robledo.

Durante la discusión del artículo, el registrador Alexander Vega defendió la modalidad del voto no presencial o remoto y aseguró que el país debería tener alguna de esas posibilidades.

"Es que en este caso, Colombia debería dejar por lo menos una posibilidad de voto no remoto, porque si la pandemia o cualquier situación adversa nos prohíbe ir a votar de manera presencial, hay que darle a los ciudadanos y a la generación del futuro la posibilidad de tener un modelo alternativo no presencial, no todo puede ser voto presencial y eso lo estamos viendo diariamente en las situaciones de nuestras vidas", indicó Vega.

En la iniciativa se avaló la posibilidad del voto anticipado únicamente para los colombianos que viven en el exterior. Lo anterior, de manera progresiva.

En el proyecto de reforma al código electoral se avaló la ampliación de la jornada electoral hasta las 5 de la tarde.

La iniciativa se está discutiendo en primer debate en las comisiones primeras conjuntas y luego pasaría a plenarias de Senado y Cámara de Representantes.