Así se jugará la última fecha de la Liga Colombiana

Este fin de semana se disputará la fecha 20 de la Liga Colombiana, que dará final a la fase de todos contra todos y en la cual quedarán definidos los ocho clasificados a los octavos de final del torneo.

La jornada iniciará el sábado 14 de noviembre con tres partidos, entre los que se encuentran Patriotas vs. Jaguares, Envigado vs. Medellín y Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe. En estos juegos no hay nada en juego, pues de los seis equipos cinco están eliminados y los cardenales ya están clasificados.

El resto de la fecha se disputará el domingo 15 de noviembre a las 6:00 de la tarde, donde se definirán los cupos restantes a los ocho mejores del torneo. Hasta el momento quedan solamente dos cupos en disputa para cuatro equipos que están en la pelea.

Junior y La Equidad, parcialmente clasificados, ocupan las casillas séptima y octava con 30 y 29 puntos, respectivamente, por lo que Águilas Doradas y Millonarios, con 28 y 27 unidades, todavía podrían meterse en el selecto grupo de darse una serie de resultados.

Por ahora, Santa Fe, Tolima, Cali, América, Pasto y Atlético Nacional ya tienen su cupo asegurado.

Así se jugará la fecha 20

14 DE NOVIEMBRE

Patriotas Boyacá vs Jaguares FC

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

15 DE NOVIEMBRE

Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

América de Cali vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Junior FC vs Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Deportes Tolima vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernan Ramírez Villegas