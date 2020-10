"No estamos preparados para la educación digital en el campo"

Durante este año, han sido muchos los cambios que han tenido que vivirse en procesos tradicionales. Con la pandemia, por ejemplo, los salones de clases se quedaron en el pasado y se abrió paso a una nueva era en la educación.

Esto, ha hecho que expertos compartan su visión sobre las nuevas modalidades de aprendizaje para grandes y chicos. Quizá al hablar de clases virtuales, usted se imagina un computador, una tableta o un celular y videollamadas para la conexión. Sin embargo, este imaginario aún sigue estando muy alejado de los escenarios que se ven en el país.

Julio Machado es docente de una institución educativa en el municipio de Saboyá (Boyacá) ubicado a aproximadamente 200 kilómetros de Bogotá. Según explicó a Caracol Radio, esta nueva era educativa ha sido todo un reto para los profesores y los estudiantes. "Acá por ejemplo la conexión a Internet no es buena. Si un chico quiere descargar sus guías, normalmennte tiene que conectarse a las 3:00 AM. Además, hay que tener en cuenta que las personas del campo normalmente no tienen un computador y si lo tienen es muy viejo"

Si bien, desde el gobierno se ha venido trabajando en una campaña para mejorar la capacidad de internet en el país, aún queda mucho camino. Según cifras de MinTIC, el Gobierno nacional ha instalado más de 2.350 zonas digitales de internet gratuito en áreas rurales y urbanas de 31 departamentos del país.

En cuanto a la pedagogía, Machado desde su experiencia cree que muchos de los profesores que diariamente planean sus clases también compiten con las nuevas tecnologías, pues muchos no tenían fuertes conocimientos en equipos y actividades digitales, lo cual supone un reto agregado para quienes sí pueden emplear de estas herramientas para educar.