¡Ojo! Revelan lista de aplicaciones maliciosas en Android

La compañía de ciberseguridad Avast, recientemente alertó sobre una lista de aplicaciones que estaba disponible en la tienda de Android y que según los expertos, eran maliciosas y vulneraban la información de los usuarios.

Estas aplicaciones, difundían publicidad no deseada para monetizar ganancias y bloqueaban el dispositivo, poniendo en riesgo no solo el celular sino, también la información que los usuarios allí almacenan.

Según los expertos, lo más recomendable es eliminar estas aplicaciones en caso de haberlas descargado. Recuerde siempre mantener su dispositivo actualizado y utilice un buen antivirus para proteger sus datos y dispositivos.

Conozca el listado completo de las aplicaciones que deberá borrar de su dispositivo si ya las descargó: Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack – New, Assassin Legend – 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences – 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences – Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip – New y Props Rescue.