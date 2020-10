Consejo de Estado negó tutela que pedía a Duque no referirse al caso Uribe

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que conoció del caso en primera instancia, determinó que no se violaron las garantías fundamentales a la igualdad y al debido proceso invocadas por el tutelante. Además, la declaró improcedente porque si los ciudadanos no tienen parte en el proceso, no pueden intervenir.

Aunque la decisión fue impugnada por el ciudadano, el Consejo de Estado le confirmó el fallo al tribunal, porque el tutelante no era parte del proceso penal.

Frente a la supuesta afectación al principio de separación de poderes, la Sala indicó que no se advierte que las declaraciones del presidente de la República tengan la capacidad de vulnerar los derechos alegados.

El accionante consideraba que las declaraciones expresadas por el jefe del Estado frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir una medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez dieron lugar a que se le violaran sus derechos fundamentales, entre ellos la igualdad y el debido proceso.