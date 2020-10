Denuncia: Falsos médicos contactan a mujer para que se autoexamine en video

El sector de la salud, se vio en la obligación de emplear los canales digitales para realizar teleconsultas como consecuencia de la pandemia. Y justamente, a través de estos canales se han expuesto nuevas modalidades de abuso en internet.

Patricia López, quien vive en Medellín, vivió en las últimas horas una modalidad de suplantación virtual. A través de su número celular, un supuesto médico la contactó para informarle que unos exámenes que se había realizado tuvieron como resultado que la mujer tenía cáncer.

El sujeto, le informó a través de llamada, que para conocer con más detalle la salud de la paciente, debía realizar una teleconsulta por videollamada a través de WhatsApp. Ante esto, López en medio de las lagrimas aceptó, sin percatarse de la suplantación.

"Todo el tiempo la cámara de él estaba bloqueada. Pero me empezó a decir que me tocará y le avisara dónde me dolía. Me bajé el pantalón y le empecé a mostrar, igual con mis senos", narró a Caracol Radio López.

La mujer afirma que cayó en cuenta de que la llamada era falsa, porque el sujeto le pidió que bebiera una jarra de agua y luego le mostrara cómo estaba orinando. Inmediatamente López le pidió al supuesto doctor que le dejará ver los resultados de sus exámenes.

"Yo iba para mi baño, porque estaba tan en shock con la noticia, que yo iba a hacerlo. Luego empecé a cuestionarlo de por qué me estaba pidiendo ese tipo de cosas. Le dije que esos exámenes se debían hacer en un laboratorio", narró. El sujeto finalmente, le dijo a la mujer que le enviaría los archivos y por eso colgó la videollamada. Luego bloqueó el contacto de la mujer.

Según explicó Patricia, se acercó a su EPS para verificar la legitimidad de la llamada y allí le respondieron que nunca había tenido una cita programada y que sus exámenes arrojaban resultados positivos. La comunicaron con la línea de la mujer pero la denuncia no prosperó.