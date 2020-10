No hubo error de los árbitros con las sustituciones en Junior Vs América

La FIFA creo una medida provisional por la pandemia del COVID-19, consistente en permitir cinco sustituciones en tres momentos (minutos) diferentes del partido para favorecer la integridad física de los jugadores. Dicha medida comenzó a aplicarse en la mayoría de Ligas de primera división del mundo, incluyendo Colombia.

A propósito de esta normatividad en el partido Junior (1) vs América (1) jugado en Barranquilla por la fecha 14, se presento un incidente que sumado a los constantes errores arbitrales en los otros juegos y jornadas siguen dejando muy mal parados a los árbitros colombianos.

América hizo las cinco sustituciones así, al minuto 68 del juego ingresaron Jaramillo y Pérez, al 76 Moreno, al 78 Quiñones y al 90+2 Luis Sánchez. Nótese que utilizaron un momento más de los permitidos por la disposición de la FIFA, es decir se hicieron en cuatro y no en tres como manda la norma. Hubo un error en el procedimiento estipulado.

Sobre este tema no hay jurisprudencia establecida por ser una disposición nueva y trasitoria, pero como ocurrió un "error administrativo" alguien debe asumir las consecuencias del mismo, la sanción, creo yo, debería recaer en este caso sobre los árbitros que no hicieron cumplir el procedimiento establecido y el América no debería recibir sanción alguna pues no incumplió nada; excepto que la sanción para quien infrinja esta disposición este incluida en el reglamento de competición de la Liga desde que se admitió la "providencia" y comenzó a aplicarse.

Es grave que un árbitro de primera división no haga respetar este tipo de directrices, pues son su responsabilidad, pero también es deber de la Comisión Técnica Arbitral Colombiana explicarles a los árbitros lo que implican, sus alcances y qué pasaría cuando se contravienen. Imer Machado es el responsable de estos temas y no está cumpliendo con las funciones de capacitación, seguimiento y acompañamiento a los jueces para lo que fue contratado. Que mal que están los árbitros colombianos de instructores en la actualidad ya que por su mediocridad en la Liga pasan las cosas reglamentarias más inverosímiles.

Los cuatro árbitros del partido hicieron bien su trabajo porque saben y conocen el reglamento y saben cuándo entra en vigencia una sustitución, por tal razón ellos reportaron que fueron hechas en los tres tiempos establecidos. Semejante lio se armó por nada.