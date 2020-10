“Presupuesto para la vacunación debe duplicarse”: Experto

En diálogo con Caracol Radio, el Dr. Eduardo Alvarado, ex Viceministro de Protección social de Colombia, enfatizó que aunque el Plan Ampliado de Inmunización (PAI) permite acceder de manera gratuita a vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la meningitis, la influenza y la difteria, entre otras, convirtiéndolo en un esquema de vacunación robusto para la primera infancia, aún tiene varios retos por abordar.

“La vacunación se ha venido rezagando en los últimos años con respecto otros países, entonces hay que modernizarlo y esto no se ha hecho no porque no se sepa, sino porque no hay recursos. Actualmente Colombia es uno de los países que menos gasta per cápita para vacunación en América Latina, 1,36 dólares, cuando el resto de países gasta US$3 e incluso hasta US$12 en EE.UU, entonces lo que hay que hacer un reacomodo del sector de la salud, con un par de décimas a favor para que pueda duplicarse, pues hoy representa solo el 0,6% de la inversión total en salud”, explica.

Además, asegura que es necesario apostar por la diversificación de poblaciones objeto y la constante actualización e incorporación de tecnologías de inmunización, que sean más eficaces y seguras.

“Modernizar el PAI influye directamente en la disminución de otros gastos orara la nación. Por ejemplo, el retorno de la inversión ha sido clarísimo en enfermedades como la hepatitis. Incluso hay que mejorar la logística de vacunación y eso incluye vías, formación”, menciona.

El cuenta en el PAI con 21 vacunas para 26 enfermedades y el Ministerio de Salud trabaja en un plan de intensificación en lo que queda de 2020 para recuperar las coberturas perdidas a causa de la pandemia. “El objetivo es que al país no regresen enfermedades como sarampión o polio que se consideran erradicadas o que se presente un mayor número de casos de influenza que puedan generar mayores dificultades de salud pública en el país”, finaliza.