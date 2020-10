"Los problemas hoy de Colombia, no son los mismos de Uribe": Luis F Velasco

Ante la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de derogar la Jurisdicción Especial de Paz y reformar los Acuerdo de Paz, varios sectores políticos se pronunciaron se pronunciaron.



El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino aseguró que no pasó mucho tiempo para que el expresidente insistiera en hacer "trizas" el acuerdo.



"Su propuesta de desmantelar la Jurisdicción Especial de Paz y modificar unilateralmente los acuerdos celebrados entre el Estado colombiano y las FARC, revela su enorme temor y el de su fuerza política, por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que viene con este acuerdo", indicó Sanguino.

Por su parte, el senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco manifestó que el país se debe concentrar en otros temas que están afectando a los ciudadanos." El señor expresidente es un hombre muy importante y un buen número de colombianos lo quiere, pero los problemas hoy de Colombia, no son los mismos problemas de Uribe, ni la agenda de Colombia debe ser la agenda de Uribe".



"Hoy la agenda de los colombianos es cómo recuperar su empleo, cómo recuperar su empresa, cómo salir bien de la pandemia, cómo ser atendido en la salud, a eso es que debemos dedicar todo el esfuerzo a los colombianos, no a intentar acabar la JEP, no ha intentar acabar los acuerdos de paz. Yo creo que el señor expresidente, tiene que dedicarse con sus abogados a resolver sus problemas ante los jueces y los colombianos tenemos que meternos es a arreglar los problemas de los colombianos", añadió Velasco.



El expresidente Uribe, en su primera declaración, luego de haber recuperado su libertad, insistió en su propuesta de reducir el tamaño del Congreso de la República.