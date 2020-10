Corte suprema no define si caso Uribe comienza de ceros

El exmagistrado Jaime Arrubla, indica que ahora la decisión le correspondería a la juez 30 de control de garantías, sobre si arranca de ceros o si adapta el proceso a la ley 600: "Si decide arrancar de cero deberá proceder a la imputación de cargos ante un juez y por lo pronto tendrá que dejar en libertad al procesado hasta que se llegue a ese momento".

Para el exmagistrado José Gregorio Hernández, la decisión también sería competencia de la juez: "Estoy de acuerdo con lo decidido por la Sala plena de la corte suprema de justicia, como siempre lo dijimos tras la renuncia de Álvaro Uribe Veléz, se perdió el fuero y por tanto también desapareció la competencia de la corte"

Sin embargo, el constitucionalista Juan Manuel Charry indica que no se trata de borrón y cuenta nueva sino una adecuación del proceso: "No habría lugar como como lo propusieron en el proyecto de decisión, que dio cuenta en los medios de comunicación que se tomara el proceso en el estado en el que está y que no hubiera posibilidad para el juez de garantías de tomar decisiones tan importantes como la libertad del procesado".

Por lo pronto se espera la audiencia del 8 de octubre donde se conocerá la decisión de la jueza.