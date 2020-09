Puro terror: conozca los estrenos de octubre en Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas, cosechando millones de vistas por año con producciones original y algunas otras pertenecientes a otros estudios.

Así pues, como es costumbre mes a mes, se dio a conocer el listado de las series y películas que se añadirán al catálogo. Para los amantes del terror, octubre será el mes dedicado a producciones de terror como 'It' o 'Guía de una niñera para cazar monstruos', además de otros clásicos de siempre como Rocky Balboa o Batman: el Caballero de la Noche

PELÍCULAS

El juicio de los 7 de Chicago

Dunkerque

Guía de una niñera para cazar monstruos

‘IT’ (Eso)

Batman: el caballero de la noche



Rebeca

‘Apocalipsis ahora: Redux’

‘Creed: Corazón de campeón’

‘Creed II: Defendiendo el legado’

Rocky

Rocky II, la revancha

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Amor de calendario

No me las toquen

Menéndez: El día del Señor

Blade Runner 2049

El agente de C.I.P.O.L.

Cementerio maldito

Cementerio maldito 2

Pacto criminal

Ecos mortales

Un lugar en silencio

El Halloween de Hubie

SERIES

‘Oktoberfest: Cerveza y sangre’

‘How to Get Away With Murder’: Temporada 6

‘Emily en París’

‘Song Exploder’

La maldición de Bly Manor

‘Riverdale’: Temporada 4

‘Distanciamiento social’

Alguien tiene que morir

‘Star Trek: Discovery’: Temporada 3

‘Remodelaciones de ensueño’

‘Flash’: Temporada 6

‘The Alienist: El ángel de la oscuridad’

‘Tú, yo y ella’: Temporada 5

‘Arrow’: Temporada 8

Somebody Feed Phil: Temporada 4

‘Suburra: Sangre sobre Roma’: Temporada 3