“Este país debería estar oliendo a paz y no a sangre”: lideresa

Hace más de dos décadas Luz Marina Becerra tocó los suelos bogotanos por culpa de la violencia que azotó a su querido Apartadó. Desde entonces, supo que tendría no solo que luchar por adaptarse a un nuevo lugar, sino que debía enfrentarse a nuevas formas de violencia como el racismo, la discriminación y difíciles condiciones sociales.

Hoy, lucha junto a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, para vivir en un país con políticas públicas con enfoque diferencial, que atienda lo que en sus palabras es la “desproporcionalidad del conflicto armado”.

“Con las COMADRES, que es la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia, creada para hacer visible estos impactos, no solamente desde una perspectiva étnica sino desde una perspectiva de género, salimos a hacer presente nuestra voz para decir: No más violencia, No más asesinato de líderes y No más asesinatos de los jóvenes, que son los relevos generacionales, el futuro y el presente de este país. Es triste que hoy se esté acribillando a esta generación que va a construir un mejor país”, explica.

Le puede interesar:

“Podemos almorzar viendo una masacre y no nos conmueve”: lideresa social

Líderes sociales reclaman mayor atención de las autoridades en Tolima

Dos líderes sociales fueron asesinados en las últimas horas en el Meta

Por lo que a través de dibujos, escritos y la obra de teatro “La Comadre: Las mujeres caminan a paso firme por la reconciliación y la no repetición“, buscan crear lazos de solidaridad, hacer pedagogía en los distintos territorios sobre quiénes son, cuál es su cultura y de qué manera el conflicto ha sido parte de su historia.

“Creemos que el arte transforma, sana todas esas secuelas que llevamos en nuestros hombros, almas, corazones y cuerpos. Es una obra construida de nuestras vivencias que quiere despertar las conciencias de los colombianos”, afirma.

Y aunque aseguran que se han construido buenas políticas diferenciales, no se avanza en su implementación, “porque del dicho al hecho hay mucho trecho, si no se ha implementado el Acuerdo de Paz y que hoy justamente por ese gran logro debería se un país que debería estar oliendo a paz y no a sangre, mucho menos se han cumplido otros compromisos, como por ejemplo, la Dirección de Etnias del Distrito que fue creada a partir de nuestras luchas, lamentablemente fue degradada a la categoría de Subdirección, poniendo menos recursos a su disposición”, por lo que hace un llamado a darle celeridad a estos procesos y garantizar que lo estipulado en el papel, se vuelva una realidad.