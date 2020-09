Rigoberto Urán: "Me quedan los útlimos años en el ciclismo"

Rigoberto Urán, el segundo mejor colombiano en la pasada edición del Tour de Francia, dialogó con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, donde expresó su deseo de continuar en el Education First, aunque advirtió que le quedan "los últimos años en el ciclismo".

"Estoy sin contrato pero la idea es seguir en este equipo, en el Education First. La idea es seguir con ellos un par de años más", manifestó sobre la terminación de su vinculo con su actual equipo a final de temporada.

Al respecto añadió: "Esperamos volver al Tour, en la vida no hay nada seguro. No me voy a retirar el otro año, quiero seguir siendo profesional, pero sí le tengo que decir que ya son mis últimos años en bicicleta, voy a hacer un par de años más".

Haciendo un balance de lo que fue su presencia en el pasado Tour, explicó: "Así hubiera quedado de 30 o 40 en el Tour, me deja muy contento. El ciclismo es como la vida, uno tiene que pedalear mucho. Este es un deporte que no depende de nadie más que uno, nadie va a pedalear por mí".

"Uno para estar en un Tour de Francia siempre va a necesitar de un equipo. El Jumbo tenía el equipo más fuerte. Fue una sorpresa hasta para Pogacar lo que hizo en la contrarreloj", añadió.

Sobre la situación del Arkea Samsic, equipo de Nairo Quintana, Dayer Quintana y Winner Anacona, dijo: "Vine a conocer todo lo del Arkea ayer. En el Tour y en todas esas carreras hay muchos controles, acá en nuestras casas. Yo como amigo y colombiano espero que haya pronto una respuesta y que no vaya a pasar nada".

Y añadió en respaldo del boyacense: "Nairo es un gran corredor y ya, como yo, al final de la carrera, no creo que se vaya a poner a hacer nada. Los equipos están muy controlados".

Entretanto, de las jóvenes promesas del ciclismo comentó: "Para mí, Egan es un fenómeno, tengo mucha apreciación por él y estoy seguro que vienen grandes cosas para él".

"Cuando uno ve estos corredores como Egan, Pogacar, Evenepoel... Uno mira cuando nació Evenepoel, en el 2000 y uno dice 'hijue... yo nací en el 87'", añadió.

'Rigo' representará al país en el próximo Mundial de Ruta que se celebrará en Imola, Italia, también podría estar presente en la próxima Vuelta a España.