Arkea confirma que “un número reducido” de sus corredores fue registrado

El Arkea Samsic confirmó este lunes que la semana pasada hubo un registro en su hotel que afectó a un número "muy reducido de ciclistas", pero señaló que la investigación por sospechas de dopaje no ha sido lanzada ni contra el equipo ni contra su cuerpo técnico de forma directa.

El director del Arkea, Emmanuel Hubert, detalló en un comunicado que en ese registro se vieron implicados "un número muy reducido de corredores y su entorno cercano", que no está empleado por el equipo.

"El equipo, su director y su cuerpo técnico, actualmente citados en los medios, no están para nada cuestionados y en consecuencia no están informados ni de cerca ni de lejos de ningún elemento relacionado con el desarrollo de la investigación, que recuerdo que no está lanzada ni contra el equipo ni contra su cuerpo técnico de forma directa" dijo.

La investigación, que se dio a conocer este lunes, ha sido abierta según los medios franceses por "administración y prescripción a un deportista de sustancias o métodos prohibidos, sin justificación médica", e igualmente por "transporte de productos prohibidos".

Las pesquisas están en manos de la Fiscalía de Marsella y fueron lanzadas tras el descubrimiento de "numerosos productos sanitarios, incluidos medicamentos y un método que puede ser calificado de dopante".

El semanario "Le Journal du Dimanche" apuntó que gendarmes franceses investigaron el pasado miércoles en el hotel de Megève, en los Alpes, la habitación del colombiano Nairo Quintana, la de su hermano Dayer y la de Winner Anacona, además de las de los masajistas y algunos vehículos.

El diario "Le Parisien" añadió que fueron detenidos uno de los dos médicos de ese equipo francés y el fisioterapeuta español de Nairo Quintana.

Entre los enseres personales, según sus fuentes, se localizaron unos 100 mililitros de suero fisiológico y "material de inyección".

"Evidentemente apoyamos a nuestros corredores, pero si después de la investigación hubiera elementos que confirmaran prácticas de dopaje el equipo se desolidarizaría de forma inmediata de tales actos", recalcó el director.

Hubert añadió que impondrían las medidas necesarias para poner fin a los vínculos que los unieran "con métodos inaceptables y que siempre se han combatido". El Arkea, según añadió, ha demostrado en estos últimos 20 años "su compromiso con la ética y se ha posicionado a favor de la lucha contra el dopaje".