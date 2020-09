Haciéndose pasar por celebridad, red de pedofilia capta a niños en TikTok

TikTok es sin duda todo un fenómeno en internet, esta aplicación capta diariamente nuevos usuarios en su sistema (muchos menores de edad), lo que ha prendido las alarmas de autoridades y expertos en ciberseguridad sobre las situaciones de peligro en la que son expuestos estos usuarios.

Justamente, durante el fin de semana, en redes sociales se conoció la denuncia de una jóven que narró a detalle cómo una red de pedofilia capta a menores de edad para que ellos envíen contenido que puede comercializarse a través de internet.

Según el caso, una cuenta supuestamente real de la celebridad Karol Sevilla, protagonista de la famosa serie de Disney Soy Luna, realiza concursos a través de TikTok, estos cuentan con retos que van desde el responder simples preguntas hasta envíar videos y fotografías sin ropa.

A través de falsas promesas y jugando con la inocencia de los menores, estas redes utilizan el nombre de celebridades para crear dinámicas en las que los niños son atrapados. En este caso, la menor de 9 años comentó en su casa la situación. Lo que permitió a la familia escalar la denuncia al Gaula.

A pesar de lo ocurrido, la joven que realiza la denuncia en internet aclara que, las autoridades no pueden actuar ante la situación porque no se envió material para la red, por ende solo queda como una tentativa. Además, los números suministrados para el envío de información no están registrados en el país, lo que dificulta su ubicación haciendo que se pierda la jurisprudencia de las autoridades.