Descubrí unas FARC que llegué a odiar: Timochenko

En entrevista con el Noticiero del Mediodía, el presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño, reconoció que en la guerrilla se cometieron prácticas de reclutamiento de menores y abortos forzosos, durante los años más difíciles del conflicto armado.

Londoño aseguró que, gracias a la construcción de la verdad, que se ha venido adelantando con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el Partido FARC ha podido reconocer los horrores que se cometieron durante la guerra y que, incluso, ha conocido unos escenarios que lo han llevado a odiar la guerrilla.

“Cuando escuché por primera vez que en las FARC se obligó a mujeres a abortar, pensé que era propaganda, que era para descalificarnos, pero en la medida que pude ir conversando e investigando, tengo la certeza de que si obligaron a mujeres a abortar, eso me parece un crimen que no tiene ninguna justificación ni explicación. Es doloroso y se lo digo a usted, eso va configurando unas FARC que yo entró a odiar, porque no tiene nada que ver con las FARC a las que yo ingrese”, dijo ‘Timochenko’, ante las preguntas de Diana Calderón.

Londoño aseguró que la declaración de Íngrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad tuvo incidencia en el documento que se emitió ayer, con el que piden perdón a las víctimas de secuestro: “Sí creo que tuvo su incidencia, hay veces que los astros se alinean y nosotros teníamos programada una reunión del antiguo secretariado para analizar las estrategias, vimos la audiencia de Ingrid en medio de la reunión, yo la vi dos veces, y eso incidió para que el mensaje hubiera sido mucho más del corazón que de la reflexión”, explicó.

En los micrófonos de Caracol Radio, Londoño dijo que hace pocos días uno de sus actuales escoltas, también exintegrante de las FARC, le contó que fue reclutado forzadamente a los 13 años, por lo que reconoce ese delito y también por él pide perdón a todas las víctimas y a la sociedad colombiana.

Sobre las críticas que se les han hecho a los firmantes del acuerdo de paz, por parte de la guerrilla, al no reconocer delitos cometidos, aseguró que está ocurriendo lo contrario: “No lo hemos desconocido, hemos ido reconociendo las cosas. En las regiones la gente ha participado en el reconocimiento y en la reconstrucción (de la verdad), cada vez entiendo e interiorizo más al hablar con las víctimas”.

“Este es un proceso que inicia en la JEP. Los que quieren hacerle daño al proceso hicieron un montaje, estaba muy dolido, porque estaban diciendo que yo no había reconocido. Hay cosas que no conocía, este es un proceso de construcción y en esa medida uno va interiorizando cosas”, indicó.

Y reiteró: “Cuando supe por primera vez que a las mujeres las obligaban a abortar dije que era mentira, hoy tengo la certeza y me parece un crimen que no tiene justificación”.