Marvel estaría negociando con Charlie Cox para que regrese como Daredevil

Han pasado casi dos años desde que Netflix cancelara sus series de Marvel. Pese a esta decisión parecía ser el primer paso para un reinicio total de sus Defensores, los últimos rumores apuntan que Kevin Feige baraja la llegada de Daredevil al Universo Cinematográfico Marvel de nuevo con el rostro de Charlie Cox.

Según We Got This Covered, el contrato de Cox con Netflix finalizará en diciembre, y Feige esperará hasta entonces para negociar con el actor. Tal como señala la publicación, Feige es un gran admirador del trabajo del actor y no quiere elegir a otro intérprete como Daredevil para el UCM.

Aparentemente el presidente del estudio está interesado en retener a Cox y, en caso de que se uniera a la franquicia, no habría necesidad de explicar la historia de origen del personaje.

Las fuentes también señalaron que Marvel tiene planes de expandir la franquicia de Daredevil.

"Mientras Marvel Studios espera que expire el contrato de Netflix, se ha discutido sobre qué hacer con Daredevil además de otra serie de televisión", señalaron. "Esos proyectos se podrán ver en una de las plataformas de streaming de Disney", agregaron, refiriéndose a Disney+.

Otros rumores han adelantado una posible aparición de Daredevil en la próxima película de Los Vengadores o incluso un cameo en la película Spider-Man 3. Pese a las especulaciones, ninguno de estos proyectos ha sido confirmado por el momento.

En medio de todos los rumores, Cox admitió en abril que lo había pasado muy bien interpretando al personaje. El artista también reconoció que le gustaría volver a interpretar el papel e involucrarse en los futuros proyectos de Daredevil de Marvel.