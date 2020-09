Junior vs. América: ¿Qué equipo perdió más jugadores en la pandemia?

América de Cali visita al Junior en Barranquilla en el partido de ida de la Superliga el próximo 8 de septiembre, lo que significa el regreso del fútbol colombiano después de cinco meses.

A propósito del partido Junior vs. América en el Romelio Martínez en Barranquilla, la pandemia del coronavirus y el parón deportivo en Colombia provocaron la salida de varios jugadores en algunos clubes, uno de los dos finalistas de la Superliga más afectado que otro.

América sufrió varias bajas

El equipo de Juan Cruz Real sufrió serias bajas durante la pandemia. La primera fue la del técnico campeón Alexandre Guimaraes, quien salió en junio por el alto costo de su contrato y diferencias económicas que tenía con la dirigencia. Posteriormente se confirmaron las salidas de Pedro Franco, Matías Pisano, Juan Pablo Zuluaga, Michael Rangel y Héctor Quiñones. Además, el adiós de Duván Vergara también es posible, según lo confirmó el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez.

"Sporting está interesado en Duván Vergara. Hay gente que está hablando con Sporting sobre el jugador, pero aún no hemos recibido una propuesta formal. Es un jugador muy joven, con un enorme talento, al estilo de Neymar, muy hábil, con velocidad y gol. Me encantaría que fuera a Portugal, no lo queremos en ligas como China, Qatar o Arabia”, dijo Tulio Gómez en entrevista con O Jogo.

Junior con bajas, pero no salidas

El equipo ‘Tiburón’ no sufrió salidas importantes, por el contrario, concretó la ampliación de contratos de jugadores como Carmelo Valencia, además de la permanencia de su figura Teófilo Gutiérrez, en medio de los rumores que lo ponían en la órbita de Rosario Central de Argentina.

No obstante, el cuadro barranquillero sí tendrá varias bajas para el enfrentamiento con América de Cali, producto de molestias musculares de algunos jugadores, en medio del reciente reinicio de netrenamientos colectivos.

Jefferson Gómez sufrió una distensión cápsula articular en la rodilla derecha. Cristian Higuita presentó una lesión muscular grado 1 en el músculo isquiotibial derecho. Mientras que el portero José Luis Chunga tiene una lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo.

El fútbol en Colombia tuvo que ser suspendido por la pandemia desde marzo. En los últimos días la Dimayor anunció el regreso de las competiciones, primero con la Superliga y posteriormente con la reanudación de la liga y el torneo.

Superliga 2020

Ida: 8 de septiembre

Junior FC vs América de Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martinez

Vuelta: 11 de septiembre

América de Cali vs Junior FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero