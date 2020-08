Colombia debe aumentar, mínimo en 50% detección del COVID mediante rastreo

Previo al inicio de la nueva fase de aislamiento selectivo en Colombia, las autoridades sanitarias y expertos en salud pública, hablan de que la principal estrategia en esta etapa, debe focalizarse en el monitoreo y seguimiento de los nuevos contagios de COVID-19, además de sus contactos, para proceder al aislamiento inmediato.

De acuerdo con Andrés Vecino, investigador en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, los indicadores más importantes para verificar la eficiencia de la vigilancia epidemiológica son: la detección de más del 50% de los casos a través de rastreo, es decir, confirmar el contagio sin que haya necesidad de que la persona llegue a un hospital o reporte individualmente los síntomas; que se logre aislar más del 80% de pacientes y que más del 80% de los contactos de positivos para Covid, sean aislados durante las primeras 72 horas, después de la notificación.

“Si se quieren utilizar datos más precisos, no se puede privilegiar el número total de pruebas, pues estas cambian con la actualización de protocolos. Hoy en día se hace una prueba a la primera persona con síntomas en el hogar, no se le hace al resto; además que las pruebas de salida no son necesarias después de un determinado tiempo, porque las personas dejan de transmitir la infección”, afirmó el experto.

Vecino además señaló que, lo más efectivo para que un paciente COVID, no tengan altas afectaciones y al mismo tiempo aumente su posibilidad de sobrevivir al virus, es el reporte temprano de los síntomas. Y explica que, por ejemplo: la toma masiva de muestras al 5% de la población, sólo reduce la transmisión en un 2%. Caso contrario a lo que ocurre con el rastreo y aislamiento efectivo que sí reduce la propagación de la pandemia en 64%.