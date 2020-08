'Tino': "Yo no me siento por debajo de nadie en la Selección Colombia"

Faustino 'Tino' Asprilla, histórico exdelantero de la Selección Colombia y que brilló en Europa con el Parma italiano y el Newcastle United inglés, entró al debate sobre cuál ha sido el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos y advirtió que jugando al fútbol es "imposible que me superaran".

En diálogo con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, el 'Tino' comentó: "A mí me pueden ganar en la Selección, metiendo goles, sí, metieron más goles y en muchas otras cosas, pero ya jugando al fútbol, con lo que yo hice jugando al fútbol, yo no me siento por debajo de ninguno, yo no me siento por debajo de Falcao, ni de James, ni del 'Pibe', ni de Fredy, jugando al fútbol, no, imposible que me superaran".

Mientras que sobre las pasadas declaraciones de James Rodríguez, donde manifestó ser el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano, comentó:

"Tiene todo su derecho de decirlo, creerlo por lo que hace. De ahí a que lo sea, eso solamente la gente o los que vieron jugar a muchos jugadores, por que la historia del fútbol colombiano es muy grande, tiene jugadores muy grandes. De ahí a que sea mejor que toda esa cantidad de futbolistas que han pasado por el fútbol colombiano ya solo el público puede decide".

Faustino Asprilla marcó 20 goles en 57 partidos con la Selección Colombia, donde disputó dos Mundiales, sin marcar un solo gol, y dos Copas América.