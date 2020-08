Procuraduría indicó que las deudas de las IPS asciende a $40.1 billones

La Procuraduría advirtió que la deuda con las IPS privadas, públicas y mixtas del país asciende a más de 40.1 billones, lo que afecta gravemente la prestación de servicios médicos asistenciales y el derecho a la salud de los colombianos. En el informe preventivo, el Ministerio Público indicó que la deuda con las instituciones privadas es de 28 billones, con las clínicas y hospitales públicos de 11.4 billones, y con los establecimientos de carácter mixto, la cartera en mora es de 590.261.411.290.



Las que registran los montos más altos de cartera son la Nueva EPS 3.957.728.747.984, Medimás EPS 2.181.093.604.499 y Coomeva $1.685.145.256.324.



Además de esto, la Procuraduría identificó que las EPS inactivas o en liquidación tienen una cartera en mora de 4.6 billones, siendo Cafesalud con 1.394.369.003.057, Saludvida 947.279.585.921 y Saludcoop 686.964.938.188 las de mayor endeudamiento.

Por otro lado, estableció que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tiene cuentas que superan los $800.000 millones, y que las entidades territoriales adeudan más de $2 billones, siendo la ciudad de Bogotá el mayor deudor con un saldo de $237.000 millones.

Frente a los recobros no PBS (Plan de Beneficios de Salud) el informe estableció que de los $8.6 billones radicados por las EPS entre abril de 2018 y febrero de 2020 se han pagado por giro previo $8 billones. Sin embargo, algunas EPS no han formalizado pagos por $1.5 billones.



Finalmente, la Procuraduría alertó sobre la baja ejecución de los $8.2 billones destinados para la atención de la emergencia sanitaria, pues aseguró que el Ministerio de Salud ha ejecutado un poco menos de medio billón de pesos en las líneas de ampliación de la oferta de servicios de salud, que busca aumentar la capacidad instalada en el país para la adecuación, compra de insumos destinados a la atención de la enfermedad, y la línea de fortalecimiento de la salud pública.



Por eso le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud un informe en el que relacione las acciones adelantadas frente a los acuerdos de pago incumplidos, acciones de vigilancia y control a las EPS en mora y aquellas que no han formalizado los pagos por giro previo relacionados con los recobros no PBS.