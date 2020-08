En un 24% aumentará la deserción en la educación superior 

El director de WorkUniversity, Sebastián Obregón, reveló en Caracol Radio el resultado del sondeo realizado por la plataforma de empleo juvenil, en el que concluye que cerca de 3 de cada 10 estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos en el país no continuará con sus estudios en el segundo semestre del año.

Agregó que del total de estudiantes que no se matricularán, el 62,5% no lo hará por temas económicos; el 20,8%, porque no quiere seguir viendo clases virtuales; el 12,5%, porque no cuenta con suficiente Internet ni un computador en casa; y el 4,2%, porque no ha encontrado práctica.

Sebastián Obregón señaló que el 80% de los encuestados, pese a que no se matricularán este semestre, señalaron que sí estudiarán en enero de 2021; sin embargo, preocupa el 20% que afirmó que no continuará con sus estudios de manera indefinida.

El director de WorkUniversity indicó que por periodo académico, según la encuesta, la deserción universitaria más alta, 58%, se presentará entre el primer y tercer semestre; seguida del 32%, del cuarto al sexto semestre; y 10%, de séptimo en adelante.

Con relación a las edades, los estudiantes que están entre los 21 a 23 años, serán los que más abandonarán las aulas, con un 40,5%; luego vienen los de 18 a 20, con 32,5%; y finalizan los de 24 a 26, con 27%.

Respecto a la jornada de estudio, el mayor nivel de deserción se presentará en la diurna, con 65,6%; mientras que, en la nocturna, será del 34,4%.

La encuesta se realizó entre el 4 y 11 de agosto de 2020, la respondieron 1.257 estudiantes universitarios, 160 futuros tecnólogos y 82 jóvenes en formación técnica, con edades entre los 18 y 26 años.