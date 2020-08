¿Cómo es ser domiciliario en tiempos de pandemia?

Para Frederick Mosquera, un domiciliario que lleva casi dos años con Rappi, "anteriormente un buen día significaba hasta 30 pedidos, mientras que ahora he tenido jornadas donde me ha tocado regresar, 14 horas después, sin realizar ninguno". Es padre de 6 menores, y debido a la pandemia, también es el único con ingresos en su hogar.

Cuando ingresó a Rappi, Frederick trabajaba en una tienda de muebles; sin embargo, al sentirse más productivo con la aplicación, prefirió dedicarse plenamente a ser domiciliario. "Mi horario empezó a ser todos los días de 6:30 de la mañana, hasta las 8 o 9 p.m. que regresaba a casa. Inclusive, si el día estaba duro, debía estar hasta las 10 en la calle".

Por día, en promedio realizaba 20 servicios, buscando siempre un ingreso mínimo de $80.000. Recuerda un festivo, el día del padre o una celebración similar, donde alcanzó los 30 pedidos, e incluyendo propinas, pudo llevarse $125.000 en sus bolsillos. Si se esforzaba, le iba bien. Incluso, se compró su propia moto a comienzos de este año.

"Con la llegada de la pandemia, en los primeros días, pude sostener mi promedio diario, para mantener los gastos de la casa, a mi familia y lo que necesitara la moto", comentó. Pese a ello, conforme pasaron los días y el Covid-19 se expandía más, la situación cambió notablemente.

"Yo trabajaba en Centro Mayor; allí generalmente éramos 6 o 7 rappitenderos. Pero en este momento, tranquilamente puede haber 70 domiciliarios. Lo que pasó es que si bien hubo un crecimiento en la cobertura de la empresa, empezaron a meter a mucha gente, por lo que ahora somos demasiados para la zona".

Además de ello, Mosquera denunció que "están buscando la manera de esclavizarnos; para eso sacaron el sistema de puntos. Lejos de ser una premiación lo que hace es obligarnos a trabajar. Aceptar cualquier pedido, así sea de $1.500, porque si lo rechazamos nos descuentan 800 puntos. Si en todo el fin de semana duermo 8 horas es mucho. Debo trabajar 18 por día, para alcanzar la puntuación mínima, y que no me bloqueen entre semana".

Si bien no tienen una tarifa definida por distancias recorridas, según cálculos del tendero, "cuando uno trabajaba cinco kilómetros, el pago era de $8.000 aproximadamente; pero ahora, por cada mil metros están pagando $700. Es más, nosotros a veces preguntamos en cuánto sale el domicilio a la gente, y me acuerdo de un caso donde cobraron $10.000, pero a mí me pagaron solo $3.500".

En ese sentido, el trabajador explicó que "nosotros mayoritariamente le decimos a los clientes que, si desean darnos propina, lo mejor es directamente. pues en muchas ocasiones la empresa nos da las propinas, pero como parte de pago. Y de eso tenemos bastantes evidencias".

"Ahorita se está trabajando más, son más pedidos, pero para ganarnos menos. El tema de los puntos te obliga a aceptar lo que te quieran pagar. Nos sacan parte de nuestras ganancias, han bloqueado incluso indiscriminadamente, para así poder meter más domiciliarios y que los ingresos de la empresa no se vean afectados".

De hecho, por decisión del gerente de un restaurante, actualmente Frederick se encuentra bloqueado (sin poder trabajar). "No se entiende cómo a un trabajador que lleva casi 2 años y sin presentar inconvenientes, no le solucionan los problemas con los bloqueos, sino que prefieren aceptar a alguien que no conocen y que puede llegar con malas costumbres", expresó.

Por ese motivo, sostiene que "ahora hay mucha gente que llega, hace fraudes, destapa la comida o cancela los pedidos para comérsela. Son muchas cosas que han pasado y uno las ve. Pero igual, el peor maltrato siempre lo tienen para nosotros, que somos la base de la compañía, quienes desde hace años los hemos hecho crecer".

"Se lavan las manos diciendo que no somos sus empleados, sino de la plataforma; pero nosotros somos los que generamos sus ingresos. Una empresa de domicilios sin domiciliarios no es empresa. Es por eso nuestra manifestación. Exigimos respeto, que se nos valore y respeten lo que ganamos", concluyó.

Justamente, durante la jornada de este sábado 15 de agosto están realizando una manifestación en protesta a las condiciones laborales actuales. Leonardo Reverón, vocero de los rappitenderos, aseguró que "el 95% de los domiciliarios estamos inconformes con esta situación. Por eso algunos protestaremos en la calle y otros apagarán hoy la aplicación".

La propuesta que plantean, en voz de Mosquera, es "tener un salario base, donde se cobre por kilometraje, y dé un margen de ganancia por cierta cantidad de domicilios. Aademás de estar respaldados por la empresa en caso de accidentes o hurtos. Debe ser de parte y parte: nosotros nos arriesgamos, pero ellos tienen que darnos el apoyo".