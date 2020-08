Minsalud dice que Colombia espera conocer más detalles sobre vacuna rusa

Tras los anuncios que se han hecho, respecto a una vacuna contra el Covid-19 producida en Rusia. El Ministerio de Salud dijo que, esta al igual que las demás debe ser sometida a una evaluación de criterios, proceso en el cual se analizaría su seguridad; inocuidad y eficacia.





“Debemos revisar la seguridad de la vacuna en el sentido que no haga daño y que no genere ningún efecto negativo; inocuidad en busca de que si produzca anticuerpos y que realmente sea efectiva y pueda ser producida en cantidades suficientes para implantar un programa de vacunación”, señaló Fernando Ruíz ministro de salud.

Precisamente, el jefe de la cartera aseguró, que la información que se conoce respecto a estos elementos es fragmentada, pues el mundo no ha tenido acceso a mayores datos respecto a los resultados de los estudios a los que fue sometida. Y añadió que, hasta tanto no se revelen esos detalles, no será posible que las entidades sanitarias como el Invima evalúen esta vacuna y así tenerla en cuenta dentro del abanico de inyecciones que se están considerando.