¿Por qué Yina Calderón está preocupada por sus glúteos?

La influenciadora Yina Calderón sigue dando de qué a hablar. Justamente, esta vez deja preocupados a sus seguidores tras la publicación de una transmisión en vivo donde habló del estado en el que se encuentran sus glúteos.

Según la publicación, Calderón está preocupada porque sus implantes están caídos. Por lo anterior, la influenciadora deberá realizarse un recorte de piel, pero esto le genera miedo ya que quedaría una cicatriz y no quiere ser motivo de burla.

"Si ustedes me hacen bullying con la nalga caída yo no me imagino con la cicatriz", afirmó Calderón sobre el tema.

Ante las recientes noticias de intervenciones de urgencias por la inyección de biopolímeros, Calderón invitó a sus seguidores a no inyectarse productos en el cuerpo, pues pueden generar consecuencias irremediables. "Yo tenía una cola súper chévere antes de este proceso y miren ya cómo está de caída", enfatizó.