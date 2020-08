Top 5: Vea las fotos más sensuales de Mara Cifuentes

La modelo e influenciadora 'Mara Cifuentes' sigue cautivando corazones con sus publicaciones. Recordemos que ella adquirió fama al participar en el reality show 'La Agencia' del canal Caracol en el que varios modelos competían para demostrar su taltento tanto en la pasarela como detrás de los lentes fotográficos.

En su más reciente movida sentimental, Mara confirmó que es pansexual. Es decir, no tiene preferencias de género para establecer una relación amorosa. "Me di cuenta que soy pansexual. Me enamoro de la persona, de su esencia, de su personalidad, de quien es y para donde va. Me atrae mucho la masculinidad sin importar el género", aseguró en su momento.

Cifuentes, normalmente suele estallar las redes sociales con sus publicaciones. Pues, la modelo trans es considerada una de las mujeres más bonitas de la industria y no deja de captar seguidores con fotos en las que deja muy poco a la imaginación. A continuación algunas de las mejores publicaciones de la modelo.

