Angélica Lozano se disculpó por episodio en plena sesión del Congreso

uego el episodio que se presentó en la Comisión Primera del Senado en el que tras quedar encendido su micrófono se le escucharon fuertes expresiones, incluidos madrazos, la congresista Angélica Lozano se refirió a lo ocurrido y ofreció excusas al senador Gustavo Bolívar.



La senadora aseguró: " le ofrezco excusas al senador Gustavo Bolívar y a la ciudadanía. Anoche tuve una catarsis, llevábamos 4 días en un debate muy duro sobre un proyecto de ley que yo creo es peligroso, porque mantiene al Congreso en la patria boba, encerrado en la casa y en computador en semejantes desafíos de la sociedad".



Seguido a esto la congresista explicó: "entré a la sesión a votar sí, a bajar el salario de los congresistas, esa lucha que hemos dado durante tantos años con el alma y se presentó un mal entendido. Que si se puede votar, que no, que si la ley es orgánica, que si es ordinaria, ese mañ entendido me chocó y reaccioné de esta forma", puntualizó.



Ante las disculpas de Angélica Lozano, el Senador Gustavo Bolívar se pronunció en sus redes sociales. Dijo: "Aceptadas tus disculpas @AngelicaLozanoC la lucha contra la corrupción nos necesita unidos"



Y es que recordemos que la molestia de Lozano, en ese momento, se relacionó con un comentario que hizo el senador Gustavo Bolívar en sus redes sociales, en donde se refería a la no aprobación de la proposición que buscaba eliminar los gastos de representación política de los congresistas, concretamente sobre los que votaron y los que no lo hicieron la propuesta por estar ausentes.



En la sesión se le escuchó a Angélica Lozano decir: "No marica, qué amargura, qué amargura. ¿viste lo que puso Bolivar, que ella se retiró?".